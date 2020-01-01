Михайличенко: Матч выдался нервным и напряженным до последней минуты

Специалист отметил, что было много брака в матче против Ворсклы.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал выступление своих подопечных в первом официальном матче в УПЛ в 2020 году.

Читай также: Шикарный гол Буяльского в ворота Ворсклы, который он забил с фланга

"Мы все ожидали начала весенней части чемпионата Украины и готовились к ней. Хотелось бы провести игру в совершенно другой атмосфере. К сожалению, эмоционально ребятам сложно было перестроиться - со сборов на сборы. Матч без зрителей, на пустом стадионе, поэтому эмоций, которые нам были нужны, немного не хватало.

Если говорить по самой игре, то матчи после сборов всегда проходят очень непросто. В связи с тем, что было выполнено много работы, в связи с погодными условиями и состоянием полей, у всех команд хорошая готовность именно в физическом плане, в чем мы сегодня убедились.

Читай также: Невероятный гол Вербича боковыми ножницами, который принес Динамо победу над Ворсклой

Конечно, я бы отдал должное Ворскле, мы увидели совсем другую команду, чем ту, которая была в конце прошлого года. Юрию Максимову удалось перестроить ее. Они показали хороший, добротный футбол, сыграли тактически грамотно. Видно, что, как и мы, они готовились к сегодняшней игре.

Матч выдался нервным и напряженным до последней минуты, потому что мы не смогли реализовать те предпосылки и моменты, которые создавались. Было много брака. Можно это списать на поле, однако это не всегда было так.

Но самое главное, что команда играла и боролась за результат до конца - и достигла желаемого результата", - приводит слова Михайличенко официальный сайт киевлян.

Напомним, в матче 19-го тура чемпионата Украины Динамо обыграло Ворсклу со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.