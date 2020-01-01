Динамо - Ворскла 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Киевляне на последних минутах вырвали победу над Ворсклой.

Динамо - Ворскла: видео голов ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло Ворсклу со счетом 2:1 в матче 19-го тура чемпионата Украины.

“Бело-синим“ победа не далась легко - решающий гол был забит Беньямином Вербичем на 91-й минуте встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Ворскла:

Динамо - Ворскла 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 - Степанюк, 62

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76) - Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич - Русин.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65) - Кулач, Степанюк (Артур, 70).

Предупреждения: Кане, Шехич, Кулач