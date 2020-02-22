Невероятный гол Вербича боковыми ножницами, который принес Динамо победу над Ворсклой

Удар Беньямина Вербича на 91-й минуте встречи принес киевскому клубу победу над Ворсклой.

Беньямин Вербич ФК Динамо Киев

Киевское Динамо вырвало победу над Ворсклой в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Решающий гол в этом поединке забил полузащитник Динамо Беньямин Вербич на 91-й минуте встречи. После удара Назария Русина голкипер полтавского клуба сделал сэйв, однако мяч полетел в сторону Вербича, который боковыми ножницами отправил мяч прямо в сетку.

Смотрите видео важного гола Беньямина Веобича в ворота Ворсклы:

Вашему вниманию также шикарный гол Виталия Буяльского в матче против Ворсклы.