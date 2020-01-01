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Динамо на последних минутах вырвало победу над Ворсклой

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Киевляне одержали победу в первом матче чемпионата Украины после зимнего перерыва.
Динамо обыграло Ворсклу
Динамо обыграло Ворсклу

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на своем поле обыграло полтавскую Ворсклу.

Первая половина встречи прошла без голов, однако на старте второго тайма "бело-синие" сумели поразить ворота соперника. Шикарным голом отличился полузащитник Динамо Виталий Буяльский.

Впрочем, Ворскла не сдавалась и на 62-й минуте сумела сравнять счет благодаря усилиям Руслана Степанюка. Киевляне боролись до последнего, и это принесло свои плоды - Беньямин Вербил забил гол на 91-й минуте поединка.

Динамо - Ворскла 2:1
Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 - Степанюк, 62

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76) - Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич - Русин.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65) - Кулач, Степанюк (Артур, 70).

Предупреждения: Кане, Шехич, Кулач

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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