Динамо на последних минутах вырвало победу над Ворсклой

Киевляне одержали победу в первом матче чемпионата Украины после зимнего перерыва.

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на своем поле обыграло полтавскую Ворсклу.

Первая половина встречи прошла без голов, однако на старте второго тайма "бело-синие" сумели поразить ворота соперника. Шикарным голом отличился полузащитник Динамо Виталий Буяльский.

Впрочем, Ворскла не сдавалась и на 62-й минуте сумела сравнять счет благодаря усилиям Руслана Степанюка. Киевляне боролись до последнего, и это принесло свои плоды - Беньямин Вербил забил гол на 91-й минуте поединка.

Динамо - Ворскла 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 - Степанюк, 62

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76) - Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич - Русин.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65) - Кулач, Степанюк (Артур, 70).

Предупреждения: Кане, Шехич, Кулач