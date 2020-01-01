Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шикарный гол Буяльского в ворота Ворсклы, который он забил с фланга

Комментариев: 0
Полузащитник киевлян отметился в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на своем поле принимало полтавскую Ворсклу.

Шикарным голом в этом поединке отметился центральный полузащитник “бело-синих“ Виталий Буяльский. Футболист на 50-й минуте отправил мяч в сетку точным ударом прямо с фланга, а голкипер полтавского клуба отметился не самыми уверенными действиями.

Смотрите видео шикарного гола Буяльского в ворота Ворсклы:

Отметим, что на 62-й минуте Руслан Степанюк после подачи Игоря Пердуты сравнял счет, но Беньямин Вербич вырвал киевлянам победу на 91-й минуте поединка.

Поделись:
Теги: Виталий Буяльский, Динамо, Динамо Киев, Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео гола
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь