Шикарный гол Буяльского в ворота Ворсклы, который он забил с фланга

Полузащитник киевлян отметился в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Виталий Буяльский ФК Динамо Киев

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на своем поле принимало полтавскую Ворсклу.

Шикарным голом в этом поединке отметился центральный полузащитник “бело-синих“ Виталий Буяльский. Футболист на 50-й минуте отправил мяч в сетку точным ударом прямо с фланга, а голкипер полтавского клуба отметился не самыми уверенными действиями.

Смотрите видео шикарного гола Буяльского в ворота Ворсклы:

Отметим, что на 62-й минуте Руслан Степанюк после подачи Игоря Пердуты сравнял счет, но Беньямин Вербич вырвал киевлянам победу на 91-й минуте поединка.