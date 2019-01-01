Мариуполь - Заря 1:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Подопечные Виктора Скрипника с победы начали вторую половину сезона.

Мариуполь - Заря: видео голов ФК Мариуполь

В матче 19-го тура УПЛ луганская Заря на выезде обыграла Мариуполь.

Гости сумели забить два гола в ворота соперника, а пропустили только один мяч.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Заря:

Мариуполь - Заря 1:2

Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67

Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков - Федорчук, Чех (Игнатенко, 46) - Топалов (Фомин, 64), Мишнев, Горбунов - Чурко.

Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Цвек - Леднев (Лунев, 90), Юрченко, Кочергин - Перович (Громов, 78), Хомченовский (Кабаев, 60).

Предупреждения: Чех, Полегенько, Игнатенко, Быков - Чеберко, Юрченко, Перович, Леднев, Тымчик, Вернидуб.