Дуэлунд попал в стартовый состав Динамо на матч против Ворсклы
Сегодня, 22 февраля, свой первый матч после зимнего перерыва проведет киевское Динамо и полтавская Ворскла. Команды встретятся в 19-м туре чемпионата Украины.
Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко в целом был предсказуем при выборе стартового состава команды. Главной новостью стало долгожданное возвращение Миккеля Дуэлунда, который полностью восстановился после травмы.
Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Буяльский, Дуэлунд, Вербич - Русин.
Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Караваев, Пиварич.
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Ворскли»!#FCDKLive #ДинамоВорскла pic.twitter.com/V3tAGbmBKm— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 22, 2020
Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Кане, Шехич, Пуцлин, Ребенок - Кулач, Степанюк
Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин
Матч Динамо - Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн-трансляция этого поединка.
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