Дуэлунд попал в стартовый состав Динамо на матч против Ворсклы

Стали известны стартовые составы киевского и полтавского клубов.

Сегодня, 22 февраля, свой первый матч после зимнего перерыва проведет киевское Динамо и полтавская Ворскла. Команды встретятся в 19-м туре чемпионата Украины.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко в целом был предсказуем при выборе стартового состава команды. Главной новостью стало долгожданное возвращение Миккеля Дуэлунда, который полностью восстановился после травмы.

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Буяльский, Дуэлунд, Вербич - Русин.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Караваев, Пиварич.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Кане, Шехич, Пуцлин, Ребенок - Кулач, Степанюк

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин

Матч Динамо - Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн-трансляция этого поединка.