Заря одержала победу над Мариуполем

В первом матче УПЛ после перерыва луганский клуб оказался сильнее соперника из Мариуполя.

Завершился перерыв в чемпионате Украины, и в рамках 19-го тура луганская Заря отправилась в гости к Мариуполю.

Подопечные Виктора Скрипника обыграли соперника со счетом 2:1. Все голы в этом поединке были забиты во второй половине встрече, причем за 7 минут. Вначале Заря дважды поразила ворота Мариуполя усилиями Перовича и Леднев, на что Мариуполь ответил точным ударом Мишнева.

В оставшееся до финального свистка время приазовцы пытались спастись, но опасных моментов больше не создавали. Теперь Заря поднялась на второе место в турнирной таблице, но совсем скоро его может вернуть себе Динамо.

Для Мариуполя ситуация немного хуже - команда рискует покинуть топ-6, если Колос обыграет Александрию в матче 19-го тура.

В следующем туре УПЛ Мариуполь отправится в гости к черниговской Десне, а Заря примет донецкий Олимпик.

Мариуполь - Заря - 1:2

Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67

Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков - Федорчук, Чех (Игнатенко, 46) - Топалов (Фомин, 64), Мишнев, Горбунов - Чурко.

Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Цвек - Леднев (Лунев, 90), Юрченко, Кочергин - Перович (Громов, 78), Хомченовский (Кабаев, 60).

Предупреждения: Чех, Полегенько, Игнатенко, Быков - Чеберко, Юрченко, Перович, Леднев, Тымчик, Вернидуб