Алехандро Гомес: Я страдал в Металлисте. У моей жены из-за депрессии выпадали волосы

Аргентинский футболист не мог купаться дома, потому что вода была грязная.

Экс-футболист харьковского Металлиста Алехандро Гомес рассказал о периоде в украинском клубе.

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“Я выступал в Лиге чемпионов, сражался за чемпионство с Шахтером. В Металлисте было много аргентинцев. В финансовом плане я выиграл, ведь зарабатывал там в три раза больше. Тогда я принял решение, что раз не могу поехать в Атлетико, то буду здесь участвовать в еврокубках и зарабатывать больше.

Я перешел в Металлист, где у меня был ужасный год. Там я выиграл только в плане финансов. В декабре в Украине началась война, я покинул команду в сентябре. Пришлось начинать все заново в Аталанте, которая не была тогда тем клубом, что сейчас.

Выступления за Металлист дали мне многое. Я действительно много страдал. Мы не могли купаться, потому что вода была загрязнена, моя жена была в депрессии, у нее выпадали волосы. Мы не могли готовить, чистить зубы из-за воды, войны, неизвестного мира.

Могу предположить, что я в Металлисте завершил свое формирование как футболиста. Страдания закалили мой характер“, - цитирует Гомеса El Pais.

Напомним, что команда Гомеса Аталанта проведет сегодня, 19 февраля, поединок против Валенсии в рамках Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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