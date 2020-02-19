Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алехандро Гомес: Я страдал в Металлисте. У моей жены из-за депрессии выпадали волосы

Комментариев: 2
Аргентинский футболист не мог купаться дома, потому что вода была грязная.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Экс-футболист харьковского Металлиста Алехандро Гомес рассказал о периоде в украинском клубе.

Читай также: Алехандро Гомес: Покинул Металлист из-за войны

“Я выступал в Лиге чемпионов, сражался за чемпионство с Шахтером. В Металлисте было много аргентинцев. В финансовом плане я выиграл, ведь  зарабатывал там в три раза больше. Тогда я принял решение, что раз не могу поехать в Атлетико, то буду здесь участвовать в еврокубках и зарабатывать больше. 

Я перешел в Металлист, где у меня был ужасный год. Там я выиграл только в плане финансов. В декабре в Украине началась война, я покинул команду в сентябре. Пришлось начинать все заново в Аталанте, которая не была тогда тем клубом, что сейчас. 

Выступления за Металлист дали мне многое. Я действительно много страдал. Мы не могли купаться, потому что вода была загрязнена, моя жена была в депрессии, у нее выпадали волосы. Мы не могли готовить, чистить зубы из-за воды, войны, неизвестного мира.

Могу предположить, что я в Металлисте завершил свое формирование как футболиста. Страдания закалили мой характер“, - цитирует Гомеса El Pais.

Напомним, что команда Гомеса Аталанта проведет сегодня, 19 февраля, поединок против Валенсии в рамках Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

Поделись:
Теги: Алехандро Гомес, Металлист Харьков, Аталанта, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.02.2020, 19:33
Оценка:  -1
гость
Еще бы сказал, что из-за этого он не вырос.
Tur  (аноним)  19.02.2020, 19:13
Оценка:  -1
Tur
Клоун)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь