Русин сменил игровой номер в Динамо

Форвард будет выступать под 70-м номером.

Нападающий Динамо Назарий Русин решил сменить свой игровой номер.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, украинец будет выступать под 70-м номером. Отметим, что после возвращения в клуб “бело-синие“ заявили молодого форварда под 17-м номером.

Напомним, в первой половине сезоне Русин выступал в Заре на правах аренды. Он провел 17 поединков, в которых отличился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Динамо подаст в суд на издание, которое опубликовало информацию о зарплатах игроков.