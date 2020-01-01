Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Русин сменил игровой номер в Динамо

Комментариев: 0
Форвард будет выступать под 70-м номером.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Назарий Русин решил сменить свой игровой номер.

Читай также: Бурда сообщил, когда вернется в строй Динамо

Как сообщает официальный сайт УПЛ, украинец будет выступать под 70-м номером. Отметим, что после возвращения в клуб “бело-синие“ заявили молодого форварда под 17-м номером.

Напомним, в первой половине сезоне Русин выступал в Заре на правах аренды. Он провел 17 поединков, в которых отличился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Динамо подаст в суд на издание, которое опубликовало информацию о зарплатах игроков.

Поделись:
Теги: Назарий Русин, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: upl.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь