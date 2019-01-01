Впечатляющая статистика: Заря не пропустила ни одного гола на сборах
Подопечные Виктора Скрипника провели 8 спаррингов.
Заря провела заключительный матч в рамках сборов в Турции. Луганская команда разошлась миром с Торпедо-БелАЗ из Беларуси (0:0).
Таким образом, подопечные Виктора Скрипника не пропустили ни одного гола за восемь поединков зимнего межсезонья.
Всего на счету луганчан 15 голов.
В первом матче весенней части сезона-2019/20 УПЛ Заря сыграет с Мариуполем. Поединок состоится 22 февраля.
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