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Впечатляющая статистика: Заря не пропустила ни одного гола на сборах

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Подопечные Виктора Скрипника провели 8 спаррингов.
Игроки Зари на сборах
Игроки Зари на сборах
ФК Заря

Заря провела заключительный матч в рамках сборов в Турции. Луганская команда разошлась миром с Торпедо-БелАЗ из Беларуси (0:0).

Таким образом, подопечные Виктора Скрипника не пропустили ни одного гола за восемь поединков зимнего межсезонья.

Всего на счету луганчан 15 голов.

В первом матче весенней части сезона-2019/20 УПЛ Заря сыграет с Мариуполем. Поединок состоится 22 февраля.

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Теги: футбол, Заря
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