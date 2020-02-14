Шахтер - в топ-30 финансово стабильных клубов мира
Компания Soccerex опубликовала рейтинг 100 самых стабильных клубов мира с точки зрения финансов.
При подготовке рейтинга каждому клуба рассчитывали индекс, который основывался на пяти показателях: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
Самым финансово стабильный клубом был назван ПСЖ, индекс которого составил 5,318. На втором месте оказался Манчестер Сити (5,197), а замкнула тройку лидеров Бавария (3,888).
Попал в рейтинг и донецкий Шахтер, который расположился на 30-й строчке.
Топ-20 рейтинга Soccerex:
1. ПСЖ - 5,318;
2. Манчестер Сити - 5,197;
3. Бавария - 3,888;
4. Тоттенхэм - 3,441;
5. Реал - 3,336;
6. Арсенал - 3,15;
7. Челси - 2,893;
8. Ливерпуль - 2,616;
9. Ювентус - 2,195;
10. Боруссия Дортмунд - 2,154;
11. Атлетико - 2,049;
12. Барселона - 2, 036;
13. РБ Лейпциг - 1,949;
14. Хоффенхайм - 1,922;
15. Гуанчжоу Эвергранд - 1,853
16. Манчестер Юнайтед - 1,743;
17. Наполи - 1,67;
18. Лос-Анджелес - 1,657;
19. Байер - 1,551;
20. Монако - 1,443.
...
30. Шахтер - 1,048
Состав “горняков“ оценили в 137,4 миллиона евро, а активы команды - в 169,8 миллиона евро. Потенциальное инвестирование владельца клуба эксперты оценили в 169 млн евро.
Отмечается, что при составлении рейтинга компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.
Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа - самый высокооплачиваемый футболист в чемпионате Англии.
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