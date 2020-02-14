Шахтер - в топ-30 финансово стабильных клубов мира

Активы "горняков" оценили в 169,8 миллионов евро, а состав команды - в 137,4 миллиона.

Компания Soccerex опубликовала рейтинг 100 самых стабильных клубов мира с точки зрения финансов.

При подготовке рейтинга каждому клуба рассчитывали индекс, который основывался на пяти показателях: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Самым финансово стабильный клубом был назван ПСЖ, индекс которого составил 5,318. На втором месте оказался Манчестер Сити (5,197), а замкнула тройку лидеров Бавария (3,888).

Попал в рейтинг и донецкий Шахтер, который расположился на 30-й строчке.

Топ-20 рейтинга Soccerex:

1. ПСЖ - 5,318;

2. Манчестер Сити - 5,197;

3. Бавария - 3,888;

4. Тоттенхэм - 3,441;

5. Реал - 3,336;

6. Арсенал - 3,15;

7. Челси - 2,893;

8. Ливерпуль - 2,616;

9. Ювентус - 2,195;

10. Боруссия Дортмунд - 2,154;

11. Атлетико - 2,049;

12. Барселона - 2, 036;

13. РБ Лейпциг - 1,949;

14. Хоффенхайм - 1,922;

15. Гуанчжоу Эвергранд - 1,853

16. Манчестер Юнайтед - 1,743;

17. Наполи - 1,67;

18. Лос-Анджелес - 1,657;

19. Байер - 1,551;

20. Монако - 1,443.

...

30. Шахтер - 1,048

Состав “горняков“ оценили в 137,4 миллиона евро, а активы команды - в 169,8 миллиона евро. Потенциальное инвестирование владельца клуба эксперты оценили в 169 млн евро.

Отмечается, что при составлении рейтинга компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа - самый высокооплачиваемый футболист в чемпионате Англии.