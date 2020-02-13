Динамо прощается с Юношеской лигой УЕФА: новый влог на канале Бей-Беги

Вашему вниманию видео о матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Динамо Киев U-19 ФК Динамо Киев

Киевское Динамо U-19 потерпело поражение от загребского Динамо U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В основное время команды не сумели забить голы, поэтому, в соответствии с регламентом, победитель встречи определялся в серии пенальти. По итогам которых, Динамо Загреб пробилось дальше.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог о поражении киевского Динамо:

Вашему вниманию комментарий тренера Динамо U-19.