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Динамо прощается с Юношеской лигой УЕФА: новый влог на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию видео о матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Динамо Киев U-19
Динамо Киев U-19
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо U-19 потерпело поражение от загребского Динамо U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В основное время команды не сумели забить голы, поэтому, в соответствии с регламентом, победитель встречи определялся в серии пенальти. По итогам которых, Динамо Загреб пробилось дальше.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог о поражении киевского Динамо:

Вашему вниманию комментарий тренера Динамо U-19.

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Теги: Динамо Киев, Динамо Загреб, U-19, Юношеская лига УЕФА, футбол, видео, влог, бей-беги
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