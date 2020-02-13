Динамо прощается с Юношеской лигой УЕФА: новый влог на канале Бей-Беги
Вашему вниманию видео о матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевское Динамо U-19 потерпело поражение от загребского Динамо U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
В основное время команды не сумели забить голы, поэтому, в соответствии с регламентом, победитель встречи определялся в серии пенальти. По итогам которых, Динамо Загреб пробилось дальше.
На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог о поражении киевского Динамо:
Вашему вниманию комментарий тренера Динамо U-19.
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