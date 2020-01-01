Стало известно, сколько Карпаты будут платить за аренду земли возле стадиона Украина

Договор подпишут на восемь лет.

Стали известны условия аренды Карпатами земли возле стадиона Украина, взамен чего собственники клуба передадут права на него в собственность территориальной общины Львова, а руководство города создаст народный клуб Карпаты.

По информации Форпост, аренда 8,1 гектара земли будет рассчитана на 8 лет. Львовский клуб будет платить городу 2,15 миллиона гривен в год, но взамен получит возможность тренироваться там и провести реконструкцию стадиона.

На стадионе планируют провести ремонт раздевалок и душевых для спортсменов, переоборудовать трибуны, сократив количество мест в 15000, обустроить VIP-ложу и провести реконструкцию “верхних“ и “нижних“ полей.

Также, в планах создание кафе и столовые, зал для пресс-конференций и офисы, 3-4-этажного реабилитационного центра для футболистов, двух гостиниц на 60 и 100 мест, спортзал, клубной спортивной школы и музея Карпат.

Возле этого хотят обустроить открытую автостоянку на 103 места, подземную парковку для 310 автомобилей и многоуровневый паркинг на 400 авто.

Ранее директор Карпат заявил, что клуб - это очень стрессовая организация.