Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, сколько Карпаты будут платить за аренду земли возле стадиона Украина

Комментариев: 0
Договор подпишут на восемь лет.
Стадион Украина
Стадион Украина
ФК Карпаты Львов

Стали известны условия аренды Карпатами земли возле стадиона Украина, взамен чего собственники клуба передадут права на него в собственность территориальной общины Львова, а руководство города создаст народный клуб Карпаты.

По информации Форпост, аренда 8,1 гектара земли будет рассчитана на 8 лет.  Львовский клуб будет платить городу 2,15 миллиона гривен в год, но взамен получит возможность тренироваться там и провести реконструкцию стадиона.

На стадионе планируют провести ремонт раздевалок и душевых для спортсменов, переоборудовать трибуны, сократив количество мест в 15000, обустроить VIP-ложу и провести реконструкцию “верхних“ и “нижних“ полей.

Также, в планах создание кафе и столовые, зал для пресс-конференций и офисы, 3-4-этажного реабилитационного центра для футболистов, двух гостиниц на 60 и 100 мест, спортзал, клубной спортивной школы и музея Карпат.

Возле этого хотят обустроить открытую автостоянку на 103 места, подземную парковку для 310 автомобилей и многоуровневый паркинг на 400 авто.

Ранее директор Карпат заявил, что клуб - это очень стрессовая организация.

Поделись:
Теги: Карпаты, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь