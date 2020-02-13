Карпаты могут превратиться в народный клуб
Львовский горсовет предложил сделать Карпаты народным клубом.
Во время Львовского горсовета большинство депутатов проголосовали за проект возможного сотрудничества между городом и футбольным клубом Карпаты.
Если нынешние владельцы клуба будут готовы бесплатно отдать клуб в попечительство общины, Львовский горсовет согласен будет выполнить следующие обязательства:
1. Принять ФК Карпаты под финансирование горсовета;
2. Подготовить и подать на рассмотрение программу создания “Народной команды Карпаты“;
3. Продление льготного периода использования стадиона Украина и тренировочных полей;
4. Обеспечение развития детского футбола во Львове;
5. Изучить международный опыт функционирования подобных команд.
Ранее сообщалось, что Карпаты могут получить трансферный бан на три года за долг перед Севильей.
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