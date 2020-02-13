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Карпаты могут превратиться в народный клуб

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Львовский горсовет предложил сделать Карпаты народным клубом.
Карпаты
Карпаты
ФК Карпаты Львов

Во время Львовского горсовета большинство депутатов проголосовали за проект возможного сотрудничества между городом и футбольным клубом Карпаты.

Если нынешние владельцы клуба будут готовы бесплатно отдать клуб в попечительство общины, Львовский горсовет согласен будет выполнить следующие обязательства:

1. Принять ФК Карпаты под финансирование горсовета;
2. Подготовить и подать на рассмотрение программу создания “Народной команды Карпаты“;
3. Продление льготного периода использования стадиона Украина и тренировочных полей;
4. Обеспечение развития детского футбола во Львове;
5. Изучить международный опыт функционирования подобных команд.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут получить трансферный бан на три года за долг перед Севильей.

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Теги: Карпаты, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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caze22    13.02.2020, 19:29
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caze22
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