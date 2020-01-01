Тренер Динамо U-19 прокомментировал вылет команды из Юношеской лиги УЕФА

Специалист отметил, что команда выполнила план на игру.

Наставник Динамо U-19 Игорь Костюк подвел итоги матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

"Ребят не в чем упрекнуть, вы видели, что до последних минут команда билась за результат, футболисты выполнили план на игру и то, о чем мы их просили. Против нас играла очень хорошая, организованная команда. Мы достойно с ними выглядели, не позволили создать моменты у своих ворот, а свои, к сожалению, не реализовали.

Момент с падением Исаенко? Я спрашивал об этом у арбитра, он сказал, если бы наш игрок упал сразу, он бы назначил пенальти, а он упал через шаг. Потери мяча? Это футбол, здесь никто не застрахован от ошибок, главное, чтобы они не приводили к взятию наших ворот.

Считаю, сегодня было достаточно положительных действий, я доволен отношением ребят, они выдержали темп игры и бились до последних минут. У нас молодые футболисты, в этом возрасте психология играет огромную роль, не все справились с волнением", - цитирует Костюка пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо U-19 уступило загребскому Динамо в серии пенальти и покинуло турнир.