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Динамо - Тобол 2:4 видео голов и обзор товарищеского матча

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Киевляне в насыщенном матче уступили сопернику из Казахстана.

Динамо - Тобол: видео голов
Динамо - Тобол: видео голов
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо потерпело поражение от Тобола в товарищеском матче на сборах в Турции.

Поединок вышел весьма результативным, однако несколько голов киевского клуба арбитр поединка не засчитал.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Тобол:

Динамо - Тобол 2:4
Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 - Нургалиев, 44, Мужиков, 47, Муртазаев, 57, Аветисян, 72.

Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Пиварич (к), Сирота, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.

Тобол (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себай, Турсинбай, Квеквескири, Валиуллин, Эзе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев (к), Мужиков.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, видео голов, обзор матча, футбол, товарищеский матч, подготовительный сбор
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гость  (аноним)  12.02.2020, 23:26
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Позор дворовая команда, обыграла физрука подопечных. Леха-лох.
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