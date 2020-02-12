Динамо - Тобол 2:4 видео голов и обзор товарищеского матча

Киевляне в насыщенном матче уступили сопернику из Казахстана.

Динамо - Тобол: видео голов ФК Динамо Киев

Киевское Динамо потерпело поражение от Тобола в товарищеском матче на сборах в Турции.

Поединок вышел весьма результативным, однако несколько голов киевского клуба арбитр поединка не засчитал.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Тобол:

Динамо - Тобол 2:4

Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 - Нургалиев, 44, Мужиков, 47, Муртазаев, 57, Аветисян, 72.

Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Пиварич (к), Сирота, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.

Тобол (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себай, Турсинбай, Квеквескири, Валиуллин, Эзе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев (к), Мужиков.