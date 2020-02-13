Михайличенко - о поражении:В этой игре у нас была очень молодая линия обороны

Наставник "бело-синих" считает, что его подопечные сыграли хорошо, несмотря на результат.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал результат контрольного матча против Тобола.

“У нас был экспериментальный состав, это нужно учитывать. К тому же, первые два мяча, которые мы забили, наложили какой-то отпечаток, потому что мы перестали играть на тех скоростях, с теми усилиями, с которыми следовало. А потом уже вернуться в игру очень тяжело.

У нас в этой игре была очень молодая линия обороны, за исключением Пиварича. Не все получилось, но молодые ребята - и Сирота, и Романчук - очень хорошо работают, отдаются в каждой тренировке, поэтому им, наверное, немножко тяжеловато. Сегодня они не так уверенно сыграли, как в предыдущих играх, когда все было хорошо.

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Против любой команды нужно играть на максимальных возможностях, на максимальных скоростях. А то, что сегодня получился такой результат - все видели и судейство, и все остальное, поэтому ничего страшного нет, будем работать дальше.

На таких скоростях, как в последние 20 минут, нужно играть весь матч - не позволяя сопернику ничего создать. К сожалению, те моменты, которые возникли у наших ворот, мы придумали сами себе. Через это тоже нужно пройти“, - цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Напомним, киевское Динамо проиграло Тоболу со счетом 2:4.

Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.