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Михайличенко - о поражении:В этой игре у нас была очень молодая линия обороны

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Наставник "бело-синих" считает, что его подопечные сыграли хорошо, несмотря на результат.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал результат контрольного матча против Тобола.

“У нас был экспериментальный состав, это нужно учитывать. К тому же, первые два мяча, которые мы забили, наложили какой-то отпечаток, потому что мы перестали играть на тех скоростях, с теми усилиями, с которыми следовало. А потом уже вернуться в игру очень тяжело.

У нас в этой игре была очень молодая линия обороны, за исключением Пиварича. Не все получилось, но молодые ребята - и Сирота, и Романчук - очень хорошо работают, отдаются в каждой тренировке, поэтому им, наверное, немножко тяжеловато. Сегодня они не так уверенно сыграли, как в предыдущих играх, когда все было хорошо.

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Против любой команды нужно играть на максимальных возможностях, на максимальных скоростях. А то, что сегодня получился такой результат - все видели и судейство, и все остальное, поэтому ничего страшного нет, будем работать дальше.

На таких скоростях, как в последние 20 минут, нужно играть весь матч - не позволяя сопернику ничего создать. К сожалению, те моменты, которые возникли у наших ворот, мы придумали сами себе. Через это тоже нужно пройти“, - цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Напомним, киевское Динамо проиграло Тоболу со счетом 2:4.

Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, товарищеский матч, спарринг, подготовительный сбор, тренировочный сбор, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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