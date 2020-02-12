Динамо обвинило журналистов, раскрывших зарплаты футболистов клуба, в нарушении закона

Издание Экономическая правда опубликовало зарплатную ведомость Динамо.

Во вторник , 11 февраля, издание Экономическая правда опубликовало зарплатную ведомость футболистов и сотрудников киевского Динамо.

В связи с этой ситуацией "бело-синие" на своем сайте опубликовали официальное заявление, где обвинили журналистов в нарушении законодательства.

"Материал издания ЭП - это яркий пример злоупотребления медиаресурсом своими правами на проведение журналистских расследований, а также игнорирования журналистами требований законодательства в части защиты персональных данных. В таком "расследовании" опубликовали персональные данные (в т. ч. идентификационные коды) более 600 сотрудников Динамо.

В попытках создать "сенсацию" из ничего журналисты продемонстрировали абсолютную некомпетентность в вопросе налогообложения заработных плат и иностранного дохода резидентов Украины.

Этого бы не случилось, если бы журналисты обратились к Динамо за комментарием, позаботясь о том, чтобы информация была полной, достоверной и не содержала персональных данных. Но путь банальной манипуляции фактами оказался для некоторых медиа более приемлемым", - говорится в заявлении.

Также пресс-служба Динамо прокомментировала налоги, которые уплачиваются в украинский бюджет.

"Налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов Динамо уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов.

Обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.

Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней компании Динамо Киев (Кипр) – юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины", - заявили в Динамо.

Также сотрудниками киевского клуба были опубликованы декларации Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука. Утверждается, что это в полной мере опровергает дезинформацию о неуплате футболистами каких-либо налогов и сборов.

В заключении Динамо потребовало, чтобы ЭП выступила с опровержением своего расследования:

"Требуем опровержения ложной информации и публичных извинений за обнародование персональных данных сотрудников Динамо, в частности их идентификационных кодов. Вопрос об обращении в правоохранительные органы в связи с нарушением законодательства о защите персональных данных, а также в суд по взысканию морального ущерба, причиненного такими действиями клубу и сотрудникам, остается открытым".