Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти.

Киевское Динамо U-19 потерпело поражение от загребского Динамо U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок состоялся в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского.

В основное время команды так и не сумели забить голы, поэтому, в соответствии с регламентом, победитель встречи определялся в серии пенальти.

К сожалению для киевлян, Ярослав Надольский и Викентий Волошин не реализовали 11-метровые удары. Среди загребцев был неточен только пробивший выше ворот Нико Янкович.

Отметим, что на стадии 1/16 финала победитель определяется в одном матче, поэтому “бело-синие“ покидают турнир, а хорватская команда выступит в следующей стадии турнира.

Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала

Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4 в серии пенальти)

Динамо Киев: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Билошевский, Бодня (Надольский, 57), Шулянский (Близниченко, 74), Волошин, Цитаишвили, Исаенко.

Динамо З: Йосипович, Гвардиол, Шутало, Юришич, Хрвой, Юларджия, Франьич, Кочар, Янкович, Шипош, Каррица.

Предупреждения: Шипош (16), Франьич (21), Билошевский (75), Цитаишвили (86), Йосипович (90).