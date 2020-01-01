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Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА

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Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти.
Динамо Киев вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо Киев вылетело из Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо U-19 потерпело поражение от загребского Динамо U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок состоялся в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского.

В основное время команды так и не сумели забить голы, поэтому, в соответствии с регламентом, победитель встречи определялся в серии пенальти.

К сожалению для киевлян, Ярослав Надольский и Викентий Волошин не реализовали 11-метровые удары. Среди загребцев был неточен только пробивший выше ворот Нико Янкович.

Отметим, что на стадии 1/16 финала победитель определяется в одном матче, поэтому “бело-синие“ покидают турнир, а хорватская команда выступит в следующей стадии турнира.

Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала

Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4 в серии пенальти)

Динамо Киев: Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Билошевский, Бодня (Надольский, 57), Шулянский (Близниченко, 74), Волошин, Цитаишвили, Исаенко.

Динамо З: Йосипович, Гвардиол, Шутало, Юришич, Хрвой, Юларджия, Франьич, Кочар, Янкович, Шипош, Каррица.

Предупреждения: Шипош (16), Франьич (21), Билошевский (75), Цитаишвили (86), Йосипович (90).

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Теги: Динамо Киев, Динамо Загреб, U-19, Юношеская лига УЕФА, футбол
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