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Александрия минимально уступила тбилисскому Динамо

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Украинский клуб провел товарищеский поединок.
Александрия уступила Динамо Тбилиси
Александрия уступила Динамо Тбилиси
ФК Александрия

Александрия проводит тренировочный сбор, в рамках которого команда сыграла товарищеский матч против тбилисского Динамо.

Подопечные Шарана потерпели минимальное поражение, пропустив гол на 88-й минуте встречи после удара с пенальти. При этом Александрия также могла забить с пенальти на 18-й минуте, однако вратарь грузинского клуба парировал удар.

Отметим, что Александрии предстоит еще один поединок - против другого украинского клуба Днепр-1.

Александрия - Динамо Тбилиси 0:1
Голы: Ахвледиани, 88 (пен.)

Александрия: Панькив, Бабогло, Дубра, Шендрик (Мирошниченко, 46), Лучкевич, Гречишкин, Задерака, Третьяков, Длинный, Грицук (Ивахно, 70), Ситало

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Теги: Александрия, Динамо Тбилиси, товарищеский матч, подготовительный сбор, спарринг, футбол
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