Александрия минимально уступила тбилисскому Динамо

Украинский клуб провел товарищеский поединок.

Александрия проводит тренировочный сбор, в рамках которого команда сыграла товарищеский матч против тбилисского Динамо.

Подопечные Шарана потерпели минимальное поражение, пропустив гол на 88-й минуте встречи после удара с пенальти. При этом Александрия также могла забить с пенальти на 18-й минуте, однако вратарь грузинского клуба парировал удар.

Отметим, что Александрии предстоит еще один поединок - против другого украинского клуба Днепр-1.

Александрия - Динамо Тбилиси 0:1

Голы: Ахвледиани, 88 (пен.)

Александрия: Панькив, Бабогло, Дубра, Шендрик (Мирошниченко, 46), Лучкевич, Гречишкин, Задерака, Третьяков, Длинный, Грицук (Ивахно, 70), Ситало