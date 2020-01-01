Динамо - Борац БЛ 4:1 видео голов и обзор товарищеского матча
Киевляне не испытали проблем в противостоянии против Бораца.
Киевское Динамо крупно обыграло Борац Баньян-Луку в спарринге в рамках подготовительного сбора в Турции.
Подопечные Михайличенко пропустили один мяч и забили четыре гола в ворота соперника.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Борац:
Динамо - Борац Банья-Лука 4:1
Голы: Миколенко, 43, Кадири, 53, Соль, 56, Де Пена, 66 - Враньеш, 70 (пен).
Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Миколенко (Пиварич, 46) - Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев (Кадири, 46), Шапаренко (Мащенко, 57) - Дуэлунд (Сухоручко, 57), Вербич (Де Пена, 46), Русин (Соль, 46).
Предупреждения: Вербич, Андриевский.
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