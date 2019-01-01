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Шахтер завершил тренировочный сбор и вернулся в Украину

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"Горняки" уже прибыли в Киев после тренировочного сбора в Турции.
Шахтер вернулся в Украину
Шахтер вернулся в Украину
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер завершил второй тренировочный сбор в Турции и вернулся в Украину. Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Утром 9 февраля "горняки" провели заключительный матч в Турции против Вентспилса, в котором одержали минимальную победу. Сразу после поединка команда вылетела в Киев, где продолжил подготовку ко второй половине сезона.

Главный тренер команды Луиш Каштру предоставил игрокам отдых до вторника, а потом команда соберется на тренировочной базе.

Отметим, что первый официальный матч в новом году Шахтер проведет в Харькове 20 февраля против Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол
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