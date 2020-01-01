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Динамо разгромило Борац БЛ в товарищеском матче

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Впервые на подготовительных сборах гол забил Фран Соль.
Динамо уверенно обыграло Борац БЛ
Динамо уверенно обыграло Борац БЛ
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках подготовительного сбора в Турции провело товарищеский матч против Бораца Баньян-Луки.

"Бело-синие" уверенно разобрались с соперником, забив в его ворота 4 гола. Отличились Виталий Миколенко, Мохаммед Кадири, Фран Соль и Карлос Де Пена. Примечательно, что Соль забил впервые на зимних сборах.

Отметим, что киевляне все же пропустили один мяч - на 70-й минуте встречи Враньеш поразил ворота Бойко ударом с пенальти.

Динамо - Борац Банья-Лука 4:1
Голы: Миколенко, 43, Кадири, 53, Соль, 56, Де Пена, 66 – Враньеш, 70 (пен).

Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Миколенко (Пиварич, 46) - Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев (Кадири, 46), Шапаренко (Мащенко, 57) - Дуэлунд (Сухоручко, 57), Вербич (Де Пена, 46), Русин (Соль, 46).

Предупреждения: Вербич, Андриевский.

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Теги: Динамо Киев, Динамо, товарищеский матч, тренировочный сбор, подготовительный сбор, футбол
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