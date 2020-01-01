Шабанов, Русин и Дуэлунд - в стартовом составе Динамо на матч против Бораца БЛ
Киевляне проведут очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции.
В воскресенье, 9 февраля, киевское Динамо проведет очередной товарищеский поединок в рамках тренировочного сбора в Турции.
Соперником "бело-синих" станет боснийский Борац БЛ. Состав киевлян на этот поединок выглядит следующим образом:
Напомним, на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Динамо - Борац БЛ, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.
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