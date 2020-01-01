Шабанов, Русин и Дуэлунд - в стартовом составе Динамо на матч против Бораца БЛ

Киевляне проведут очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции.

Динамо назвало состав на товарищеский матч в Турции ФК Динамо Киев

В воскресенье, 9 февраля, киевское Динамо проведет очередной товарищеский поединок в рамках тренировочного сбора в Турции.

Соперником "бело-синих" станет боснийский Борац БЛ. Состав киевлян на этот поединок выглядит следующим образом:

Напомним, на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Динамо - Борац БЛ, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.