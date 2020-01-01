Бурда: Иностранцы приходят в Динамо, чтобы заработать
Иностранец должен приносить пользу клубу.
Защитник Динамо Никита Бурда поделился мнением о том, почему иностранцы переходят в киевский клуб.
Читай также: Бурда: Из зарубежных боксеров мне нравятся Уайлдер и Фьюри
“А как мы можем повлиять на человека? Абсолютно Никак. Для чего иностранец приходит в Динамо? Естественно, чтобы заработать. Так всегда было, есть и будет.
Но какая разница, куда и как он тратит свои собственные деньги. Хочет ездить на Бентли - это его право. Главное, чтобы он приносил пользу команде и ответственно относился к делу“, - приводит слова Бурды dynamo.kiev.ua.
Ранее Бурда поделился мнением по поводу дисквалификации Беседина.
Полная версия правил