Бурда: Иностранцы приходят в Динамо, чтобы заработать

Иностранец должен приносить пользу клубу.

Защитник Динамо Никита Бурда поделился мнением о том, почему иностранцы переходят в киевский клуб.

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“А как мы можем повлиять на человека? Абсолютно Никак. Для чего иностранец приходит в Динамо? Естественно, чтобы заработать. Так всегда было, есть и будет.

Но какая разница, куда и как он тратит свои собственные деньги. Хочет ездить на Бентли - это его право. Главное, чтобы он приносил пользу команде и ответственно относился к делу“, - приводит слова Бурды dynamo.kiev.ua.

Ранее Бурда поделился мнением по поводу дисквалификации Беседина.