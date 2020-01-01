Шахтер - Вентспилс 1:0 видео гола и обзор товарищеского матча

"Горняки" завершили сбор в Турции.

Шахтер - Вентспилс: видео гола и обзор матча ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер минимально обыграл Вентспилс в рамках заключительного матча на подготовительном сборе в Турции.

Автором единственного гола стал Маркос Антонио, который реализовал пенальти в начале первого тайма.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Шахтер - Вентспилс:

Шахтер – Вентспилс – 1:0

Гол: Антонио, 17 (п)

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) - Болбат (Кривцов, 46), Матвиенко (Хочолава, 46), Бондарь (Витао, 64), Сиприано (Исмаили, 46) - Степаненко (Приходько, 70), Бондаренко (Крыськив, 64) - Тете (Фернандо, 70), Маркос Антонио, Вакула (Марлос, 46) - Мораес (Сикан, 46)

Вентспилс (стартовый состав): Махновский, Тиденберг, Литвинский, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Виллела, Фабиньо, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс