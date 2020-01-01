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Шахтер одержал минимальную победу в заключительном спарринге в Турции

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Единственный гол забил Маркос Антонио.
Шахтер одержал минимальную победу
Шахтер одержал минимальную победу
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Вентспилс в товарищеском матче на сборе в Турции.

Единственный гол был забит на 17-й минуте матча. Маркос Антонио точно реализовал пенальти.

Шахтер – Вентспилс – 1:0

Голы: Антонио, 17 (п)

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) - Болбат (Кривцов, 46),  Матвиенко (Хочолава, 46), Бондарь (Витао, 64), Сиприано (Исмаили, 46) - Степаненко (Приходько, 70), Бондаренко (Крыськив, 64) - Тете (Фернандо, 70), Маркос Антонио,  Вакула (Марлос, 46) - Мораес (Сикан, 46)

Вентспилс (стартовый состав): Махновский, Тиденберг, Литвинский, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Виллела, Фабиньо, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс

Напомним, что в прошлом матча “горняки“ обыграли Олимпию.

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Теги: Шахтер Донецк, Вентспилс, товарищеский матч, футбол, подготовительный сбор
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