Динамо - Борац: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Киевское Динамо проведет очередной контрольный матч в рамках подготовительного сбора в Турции.
Киевское Динамо проводит второй подготовительный сбор в Турции, в рамках которого “бело-синим“ предстоит провести очередной контрольный матч.
Соперником Динамо будет клуб из Боснии и Герцеговины - Борац. Поединок состоится сегодня, 9 февраля, в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция спарринга Динамо - Борац:
Напомним, что в последнем матче Динамо уверенно обыграло Стремсгодсет в спарринге.
Полная версия правил