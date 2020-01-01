Динамо - Борац: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Киевское Динамо проведет очередной контрольный матч в рамках подготовительного сбора в Турции.

Динамо Киев - Борац: видео онлайн товарищеского матча ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проводит второй подготовительный сбор в Турции, в рамках которого “бело-синим“ предстоит провести очередной контрольный матч.

Соперником Динамо будет клуб из Боснии и Герцеговины - Борац. Поединок состоится сегодня, 9 февраля, в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция спарринга Динамо - Борац:

Напомним, что в последнем матче Динамо уверенно обыграло Стремсгодсет в спарринге.