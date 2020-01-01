Шахтер - Олимпия 3:1 видео голов и обзор товарищеского матча

"Горняки" перевернули ход матча в последние 10 минут встречи.

Шахтер - Олимпия: видео голов ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Олимпию из Любляны со счетом 3:1 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

До 82-й минуты спарринга "горняки" проигрывали с минимальным счетом, однако команда выдала ударную концовку и трижды поразила ворота соперника, вырвав победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпия:

Шахтер - Олимпия 3:1

Голы: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 - Вукушич,27.

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.