Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер - Олимпия 3:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 0
"Горняки" перевернули ход матча в последние 10 минут встречи.

Шахтер - Олимпия: видео голов
Шахтер - Олимпия: видео голов
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Олимпию из Любляны со счетом 3:1 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

До 82-й минуты спарринга "горняки" проигрывали с минимальным счетом, однако команда выдала ударную концовку и трижды поразила ворота соперника, вырвав победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпия:

Шахтер - Олимпия 3:1
Голы: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 - Вукушич,27.

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Олимпия Любляны, видео голов, обзор матча, товарищеский матч, футбол, подготовительный сбор
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь