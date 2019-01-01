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Шахтер забил три гола за 10 минут, вырвав победу над Олимпией

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"Горняки" одержали победу в контрольном матче на подготовительном сборе в Турции.
Шахтер обыграл Олимпию
Шахтер обыграл Олимпию
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в рамках второго подготовительного сбора в Турции провел спарринг с Олимпией из Любляны.

Словенский клуб открыл счет на 27-й минуте встречи и до последних десяти минут поединка счет на табло так и оставался 0:1, однако потом три точных удара Алана Патрика, Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса позволили дончанам отпраздновать победу - 3:1.

Шахтер - Олимпия 3:1
Голы: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 – Вукушич,27.

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

Свой следующий контрольный матч Шахтер проведет в воскресенье, 9 февраля, против латвийского Вентспилса. Встреча начнется в 9:00 по киевскому времени. Этот поединок станет заключительным для "горняков" на сборе в Турции.

Напомним, в рамках второго тренировочного сбора Шахтер обыграл Македонию ГП (2:0) и сыграл вничью с Сеннерйюском (2:2).

Вашему вниманию также видео голов и обзоры матчей Шахтер - Македония ГП и Шахтер - Сеннерйюск.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Олимпия Любляны, товарищеский матч, контрольный матч, подготовительный сбор, тренировочный сбор, спарринг, футбол
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