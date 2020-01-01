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Шабанов вернулся в общую группу Динамо

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Защитник восстановился после травмы.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Артем Шабанов восстановился после воспаления ахилла, из-за которого тренировался по индивидуальной программе.

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Как сообщает пресс-служба киевского клуба, Шабанов вернулся в общую группу и вместе с командой продолжит подготовку ко второй половине сезона на тренировочном сборе в Турции.

Отметим, что в скором времени в общую группу также должен вернуться форвард Назарий Русин.

В текущем сезоне Шабанов провел 19 матчей в футболке "бело-синих", в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что защитника Тамаша Кадара перевели в дубль Динамо. Позже стало известно, что такое решение было принято из-за эмоционального срыва футболиста на Михайличенко.

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Теги: Артем Шабанов, Динамо, Динамо Киев, футбол, Украина
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