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Бенито: Я рад стать частью динамовской семьи

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Нигериец сделает все возможное, чтобы клуб добился определенных целей.
Бенито
Бенито
ФК Динамо Киев

Новичок Динамо Киев Бенито прокомментировал свой переход в украинский клуб.

“Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о Динамо, поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи.

Я следил за играми Динамо в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне нравится игра киевлян, это сильная команда.

Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий футболист и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа. Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занять достойную позицию по итогам сезона. 

Также я знаю, что Динамо продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все возможное, чтобы усилить команду“, - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Отметим, что Динамо рассталось с Гонсалесом.

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Теги: Бенито, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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