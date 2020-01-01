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Динамо объявило о подписании Бенито

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Украинский клуб подписал нигерийца.
Бенито
Бенито
ФК Динамо Киев

Динамо Киев объявило о подписании контракта с нигерийским футболистом Бенито, об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Полузащитник прошел медосмотр и подписал контракт до конца июня 2023 года.

Отмечается, что Бенито взял 77-й номер. Футболист в скором времени присоединится к команде на втором тренировочном сборе.

Ранее сообщалось, что Дерлис Гонсалес покинул Динамо.

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Теги: Бенито, Динамо Киев, футбол, трансфер
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