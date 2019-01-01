Коваленко - в символической сборной U-23 с истекающими контрактами по версии Transfermarkt

Футболист может покинуть стан "горняков" летом.

Аналитический портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых дорогих футболистов до 23 лет, контракты которых завершатся летом.

В списке футболистов оказался полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко. Его трансфер оценили в шесть миллионов евро.

Полный состав команды выглядит так: Иван Арболеда (Банфилд) - Патрик Бюрне (Ницца), Лео Сантос (Коринтианс), Маланг Сарр (Ницца), Хавьер Кинтилья (Вильярреал) - Томас Бельмонте (Ланус) - Таит Чонг (Манчестер Юнайтед), Виктор Коваленко (Шахтер), Адиль Аушиш (ПСЖ), Томас Чанкалай (Колон) - Мусса Силла (Монако).

В этом сезоне Коваленко провел за Шахтер 18 матчей, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.