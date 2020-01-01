Витао: Буду ждать момента, когда Каштру решит, что я готов играть за Шахтер

Бразилец начал подготовку в украинском клубе.

Защитник донецкого Шахтера Витао рассказал, как проходит адаптация в украинском клубе.

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“Немного беспокоила боль в паховой области, но ничего серьезного, все прошло достаточно быстро. Я уже восстановился и не ощущаю дискомфорта. Буду работать, чтобы получить шанс выйти на поле и сыграть за команду.

Впечатления от подготовки хорошие, хотя я не привык к такому понятию, как зимние сборы. Даже здесь, в Турции, достаточно прохладно по сравнению с Бразилией, но лично мне холод нравится. Я быстро адаптировался и думаю, что даже украинские морозы не станут проблемой.

Готов и к конкуренции за место в составе. Она есть в Шахтере не только на моей позиции. Буду усердно трудиться и ждать момента, когда Мистер решит, что я готов играть“, - приводит слова Витао официальный сайт “горняков“.

Ранее сообщалось, что Витао отправился на сбор с Шахтером в Турцию.