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Бурда: Ситуация с Бесединым - это большой удар для команды

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Футболисты Динамо расстроились, когда узнали о допинге.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, как в команде отреагировали на допинговую ситуацию с Артемом Бесединым.

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“Каждый из нас расстроился. Это большой удар не только для Артема, но и для команды.

Мы всячески его поддерживаем, подбадриваем. Ему очень трудно сейчас. Но я уверен, он пройдет через это и вернется еще сильнее“, - цитирует Бурду dynamo.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что Беседин не признает вину в употреблении допинга.

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Теги: Никита Бурда, Артем Беседин, Динамо Киев, футбол, допинг, скандал
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