Бурда: Ситуация с Бесединым - это большой удар для команды
Футболисты Динамо расстроились, когда узнали о допинге.
Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, как в команде отреагировали на допинговую ситуацию с Артемом Бесединым.
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“Каждый из нас расстроился. Это большой удар не только для Артема, но и для команды.
Мы всячески его поддерживаем, подбадриваем. Ему очень трудно сейчас. Но я уверен, он пройдет через это и вернется еще сильнее“, - цитирует Бурду dynamo.kiev.ua.
Ранее сообщалось, что Беседин не признает вину в употреблении допинга.
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