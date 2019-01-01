Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скрипник: Команда работает на фоне усталости

Комментариев: 0
Наставник луганчан отметил, что его подопечные показывают хороший уровень игры.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал состояние команды на втором сборе в Турции.

“Ребята работают на фоне усталости, тем не менее показывают желание в игре. Знаем, что нас ждет впереди и готовимся к этому.

Радует, что больных и травмированных почти нет. Разве что Никита Шевченко, о котором было известно ранее.

У нас хорошая обойма, которая работает на хорошем уровне. Стараемся развиваться и дальше“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба луганского клуба.

Напомним, ранее Заря обыграла Ордабасы.

Поделись:
Теги: футбол, Виктор Скрипник, Заря
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь