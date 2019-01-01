Скрипник: Команда работает на фоне усталости
Наставник луганчан отметил, что его подопечные показывают хороший уровень игры.
Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал состояние команды на втором сборе в Турции.
“Ребята работают на фоне усталости, тем не менее показывают желание в игре. Знаем, что нас ждет впереди и готовимся к этому.
Радует, что больных и травмированных почти нет. Разве что Никита Шевченко, о котором было известно ранее.
У нас хорошая обойма, которая работает на хорошем уровне. Стараемся развиваться и дальше“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба луганского клуба.
Напомним, ранее Заря обыграла Ордабасы.
Полная версия правил