Олимпик сыграл вничью с клубом из Северной Македонии

Донецкая команда не смогла одержать победу в спарринге.

Олимпик провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. В поединке против команды Работнички из Северной Македонии донецкая команда добыла ничью.

Олимпик - Работнички 1:1

Голы: Зотько, 38 - Тошевски, 35.

Олимпик: Кичак (Крынский, 45) - Зотько (Цымбалюк, 60), Ксенз (Вербный, 60), Снурницын (Лукьянчук, 60), Кравченко (Лебеденко, 30), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло, 60), Тейшейра (Чогадзе, 60), Имери (Дегтярев, 60), Шахаб (Баланюк, 55).