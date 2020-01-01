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Олимпик сыграл вничью с клубом из Северной Македонии

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Донецкая команда не смогла одержать победу в спарринге.
Олимпик сыграл вничью с командой Работнички
Олимпик сыграл вничью с командой Работнички
ФК Олимпик

Олимпик провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. В поединке против команды Работнички из Северной Македонии донецкая команда добыла ничью.

Олимпик - Работнички 1:1
Голы: Зотько, 38 - Тошевски, 35.

Олимпик: Кичак (Крынский, 45) - Зотько (Цымбалюк, 60), Ксенз (Вербный, 60), Снурницын (Лукьянчук, 60), Кравченко (Лебеденко, 30), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло, 60), Тейшейра (Чогадзе, 60), Имери (Дегтярев, 60), Шахаб (Баланюк, 55).

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Теги: футбол, Олимпик, товарищеский матч
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