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Буряк: Родриго нужно было играть в футбол, а не пить водку

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Украинский специалист отметил трудности работы с легионером.
Родриго
Родриго
dynamo.kiev.ua

Бывший главный тренер киевского Динамо Леонид Буряк в интервью Stargorod Sport рассказал, почему защитнику Родриго не удалось показать себя в составе столичного клуба.

“Родриго хороший футболист, но нужно было не пить водку, а играть в футбол.  Были и хорошие легионеры - Леко, Ринкон, Саблич, Чернат. Были достаточно сильные футболисты, которых сейчас не хватает.

Родриго же один из тех футболистов, которые неадекватно вели себя в команде. Это проявлялось в поведении и быту. Сюда же не привозят buhjrjd, чтобы они негатив показывали. Хотят привозить футболистов, вокруг которых бы училась наша молодежь“, - рассказал Буряк в интервью Stargorod Sport. 

Напомним, Родриго выступал за Динамо с 2005 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что Вольфсбург допустил нелепую ошибку, перепутав главного тренера Александрии.

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Теги: футбол, Леонид Буряк, Родриго
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Комментариев (1)
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trgvm1    07.02.2020, 11:29
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trgvm1
а буряку нормально тренеровать на учиться - сборная провал, динамо провал
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