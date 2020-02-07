Буряк: Родриго нужно было играть в футбол, а не пить водку

Украинский специалист отметил трудности работы с легионером.

Бывший главный тренер киевского Динамо Леонид Буряк в интервью Stargorod Sport рассказал, почему защитнику Родриго не удалось показать себя в составе столичного клуба.

“Родриго хороший футболист, но нужно было не пить водку, а играть в футбол. Были и хорошие легионеры - Леко, Ринкон, Саблич, Чернат. Были достаточно сильные футболисты, которых сейчас не хватает.

Родриго же один из тех футболистов, которые неадекватно вели себя в команде. Это проявлялось в поведении и быту. Сюда же не привозят buhjrjd, чтобы они негатив показывали. Хотят привозить футболистов, вокруг которых бы училась наша молодежь“, - рассказал Буряк в интервью Stargorod Sport.

Напомним, Родриго выступал за Динамо с 2005 по 2010 год.

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