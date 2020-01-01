Александрия - Левски 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Александрия одержала победу в контрольном матче на сборах.

Александрия - Левски: видео голов ФК Александрия

Александрия проводит подготовительный сбор в Турции, в рамках которого украинский клуб обыграл Левски из Софии.

Александрия дважды поразила ворота соперника, однако Левски сумели отыграть один мяч благодаря удару с пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия - Левски:

Александрия - Левски 2:1

Голы: Костов, 75 (с пенальти) - Ситало, 33, Задерака, 60

Александрия (1 тайм): Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Вантух, Грицук, Третьяков (Задерака, 31), Гречишкин, Гордиенко, Ситало.

Александрия (2 тайм): Билык, Пашаев, Шендрик, Мельник, Стецков, Банада, Длинный, Протасов (Ивахно, 80), Задерака (Мишенко, 61), Безбородко, Запорожан