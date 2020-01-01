Бурда: Из зарубежных боксеров мне нравятся Уайлдер и Фьюри

Защитник столичного клуба занимается боксом для координации плечевой техники.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда рассказал о занятиях боксом.

“Бущан завербовал нас с агентом на занятие боксом. Мне посоветовали бокс, чтобы я поправил координацию плечевой техники. К тому же наш тренер по боксу Егор Голуб - преданный болельщик Динамо. Ему в радость с нами работать.

Из украинских боксеров я поддерживаю Усика и Ломаченко. Из зарубежных, мне больше нравится Деонтей Уайлдер. Но и Тайсон Фьюри тоже интересный, необычный боксер“, - цитирует футболиста dynamo.kiev.ua.

Ранее Никита Бурда признался, что он мечтает поехать на Евро.