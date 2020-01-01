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Сборная Украины U-17 разошлась миром с Англией

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Подопечные Петракова проводят сборы в Испании.
Сборная Украины U-17
Сборная Украины U-17
УАФ

Юношеская сборная Украины провела первый товарищеский матч в рамках сборов в Испании. Соперником нашей команды была команда Англии.

Поединок завершился безголевой ничьей.

Украина-17 - Англия U-17 - 0:0

Украина: Исенко (Пузанков, 90) - Козык, Роман, Мампасси, Булеза - Очеретько (Лебедев, 46), Кононов (Никитишин, 66), Хлань (Капинус, 66), Шубин (Хромей, 77) - Ден. Шостак (Довгань, 77), Дм. Шостак

Отметим, что сборная Украины 8 февраля сыграет против Бельгии, а 10 февраля еще раз встретится с англичанами.

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Теги: футбол, сборная Украины U-17, товарищеский матч
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