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Шапаренко: Хотел бы перейти в чемпионат Англии

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Футболист желает закрепиться в основе Динамо.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
Фк Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился своими планами на будущее.

“Я хочу закрепиться в Динамо, поиграть тут еще один-два года, а потом, надеюсь, переход.

Мне нравится Англия. Там непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места в таблице и победит Манчестер Юнайтед. Вулверхэмптон, Лестер, Вест Хэм.

Дальше там уже надо будет показывать свой уровень. Возможен также переход в Италию. Но потом“, - отметил футболист в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Шапаренко признался, что у него были разногласия с помощниками Александра Хацкевича.

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Теги: футбол, Николай Шапаренко, Динамо
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Комментариев (1)
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Мухоморище    06.02.2020, 19:55
Оценка:  0
Мухоморище
Пока сурок все соки не выпьет,никуда не перейдешь.Может лет в 2))
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