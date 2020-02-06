Шапаренко: Хотел бы перейти в чемпионат Англии

Футболист желает закрепиться в основе Динамо.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился своими планами на будущее.

“Я хочу закрепиться в Динамо, поиграть тут еще один-два года, а потом, надеюсь, переход.

Мне нравится Англия. Там непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места в таблице и победит Манчестер Юнайтед. Вулверхэмптон, Лестер, Вест Хэм.

Дальше там уже надо будет показывать свой уровень. Возможен также переход в Италию. Но потом“, - отметил футболист в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Шапаренко признался, что у него были разногласия с помощниками Александра Хацкевича.