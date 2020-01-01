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Заря победила Ордабасы в товарищеском матче

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Подопечные Скрипника не испытали проблем в поединке с командой из Казахстана.
Заря обыграла Ордабасы
Заря обыграла Ордабасы
ФК Заря Луганск

Заря победила команду Ордабасы из Казахстана в товарищеском матче. Луганчане забили три безответных гола в ворота соперника.

Заря - Ордабасы - 3:0

Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75

Заря (1 тайм): Махарадзе, Тымчик, Чеберко, Иванисеня, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Леднев, Хомченовский (к), Кабаев, Перович.

Заря (2 тайм): Василь, Вернидуб, Громов, Лунев, Цыганикс, Чайковский, Кочергин, Хомченовский, Белоцерковец, Мильченко, Поддубный.

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Теги: футбол, Заря, товарищеский матч, сбор
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