Заря победила Ордабасы в товарищеском матче

Подопечные Скрипника не испытали проблем в поединке с командой из Казахстана.

Заря обыграла Ордабасы ФК Заря Луганск

Заря победила команду Ордабасы из Казахстана в товарищеском матче. Луганчане забили три безответных гола в ворота соперника. Заря - Ордабасы - 3:0 Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75 Заря (1 тайм): Махарадзе, Тымчик, Чеберко, Иванисеня, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Леднев, Хомченовский (к), Кабаев, Перович. Заря (2 тайм): Василь, Вернидуб, Громов, Лунев, Цыганикс, Чайковский, Кочергин, Хомченовский, Белоцерковец, Мильченко, Поддубный.

Александра Колесникова