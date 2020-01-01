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Динамо уверенно обыграло Стремсгодсет в спарринге

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Киевляне без проблем справились с командой из Норвегии.
Динамо одержало победу над Стремсгодсетом
Динамо одержало победу над Стремсгодсетом
ФК Динамо Киев

Динамо одержало разгромную победу над норвежским Стремсгодсетом в рамках товарищеского матча на втором сборе в Турции.

Киевляне отметились трижды: де Пена в первом тайме, а Миколенко и Сидорчук - во второй половине встречи.

Динамо - Стремсгодсет - 3:0 (1:0)

Голы: де Пена (42), Миколенко (74), Сидорчук (81)

Динамо: Бойко (Бущан, 46) - Пиварич (Вербич, 75), Сирота (Кадири, 67), Романчук (Попов, 67), Караваев (Кендзера, 67) - Сухоручко (Миколенко, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46), Де Пена (Сидорчук, 67), Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Дуэлунд, 67) - Русин (Соль, 46).

Стремсгодсет: Мыхра - Парр, Чамба, Ханссен, Микельсон - Майгаард, Хове, Илькауникс - Мава, Салвесен, Токстад.

Предупреждения: Цитаишвили, (85)

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Теги: футбол, Динамо, Стремсгодсет, сборы, товарищеский матч
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