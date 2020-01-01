Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия одержала победу над Левски в контрольном поединке

Комментариев: 0
Подопечные Шарана провели очередной спарринг.
Александрия обыграла Левски
Александрия обыграла Левски
ФК Александрия

Александрия обыграла чемпиона Болгарии Левски в рамках товарищеского матча.

В составе украинской команды отметились Ситало и Задерака.

Александрия - Левски 2:1

Голы: Костов, 75 (с пенальти) - Ситало, 33, Задерака, 60

Александрия: (1 тайм): Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Вантух, Грицук, Третьяков (Задерака, 31), Гречишкин, Гордиенко, Ситало.

Александрия (2 тайм): Билык, Пашаев, Шендрик, Мельник, Стецков, Банада, Длинный, Протасов (Ивахно, 80), Задерака (Мишенко, 61), Безбородко, Запорожан

Поделись:
Теги: футбол, Александрия, товарищеский матч, Левски
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь