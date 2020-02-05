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Тайсон вновь высказался по поводу несправедливости

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Бразилец стремится покинуть украинский клуб.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон в очередной раз намекнул на то, что руководство клуба насильно удерживает его в команде.

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На своей страничке в Instagram 32-летний хавбек опубликовал печальный черно-белый снимок, который сопроводил следующей подписью:

“Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с несправедливостью“.

Стоит сказать, что это не первый намек Тайсона на проблемы с уходом из Шахтера. На прошлой неделе он выложил другое фото, под которым написал “Продолжаю стоять. Продолжаю верить“. В комментарии под этим снимком один из пользователь предложил выкупить контракт, однако футболист ответил: “Шахтер не хочет меня отпускать“.

Ранее сообщалось, что Тайсон попал в топ-25 лучших игроков европейских чемпионатов по версии InStat.

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Теги: Тайсон, Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол, вне игры
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