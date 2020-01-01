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Динамо - Стремсгодсет: видео онлайн трансляция товарищеского матча

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Киевское Динамо проведет второй контрольный матч в рамках подготовительного сбора в Турции.

Динамо - Стремсгодсет: видео онлайн трансляция
Динамо - Стремсгодсет: видео онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проводит второй подготовительный сбор в Турции, в рамках которого “бело-синим“ предстоит провести очередной контрольный матч.

Соперником Динамо будет представитель высшего дивизиона Норвегии - Стремсгодсет. Поединок состоится сегодня, 6 февраля, в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция спарринга Динамо - Стремсгодсет:

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило Олимпию со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, тренировочный сбор, подготовительный сбор, спарринг, контрольный матч, футбол, онлайн трансляция, видео
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