Динамо - Стремсгодсет: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Киевское Динамо проведет второй контрольный матч в рамках подготовительного сбора в Турции.

Динамо - Стремсгодсет: видео онлайн трансляция ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проводит второй подготовительный сбор в Турции, в рамках которого “бело-синим“ предстоит провести очередной контрольный матч.

Соперником Динамо будет представитель высшего дивизиона Норвегии - Стремсгодсет. Поединок состоится сегодня, 6 февраля, в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция спарринга Динамо - Стремсгодсет:

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило Олимпию со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.