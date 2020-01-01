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Динамо - Олимпия 5:0 видео голов и обзор товарищеского матча

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Киевляне не оставили шансов сопернику.

Динамо - Олимпия: видео голов и обзор матча
Динамо - Олимпия: видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо крупно разгромило Олимпию (5:0) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

Отметим, что Михайличенко подвел итоги первого матча на втором сборе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Олимпия:

Динамо - Олимпия 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90.

Динамо (стартовый состав): Бущан — Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский — Соль.

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Теги: Динамо Киев, Олимпия, товарищеский матч, тренировочный сбор, видео, видео голов, обзор матча, футбол
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